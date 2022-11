Vastaamon tietomurrosta epäillystä 25-vuotiaasta miehestä rikostutkinta myös Turussa

Epäillyn tietomurron tekoaika on keväästä 2019 syksyyn 2021. Poliisin mukaan tutkinnassa on toinenkin epäilty.

25-vuotias mies vangittiin lokakuun lopulla poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa. Hänet on lisätty Europolin etsityimpien listalle. Lisäksi keskusrikospoliisin mukaan mies on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.