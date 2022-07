Vasemmiston Andersson ja perussuomalaisten Purra riitelivät kiivaasti puheenjohtajatentissä: "Kaikessa rehellisyydessä, te ette ole tehneet yhtään mitään"

– Tähän asti omistajaohjausministeri ei ole edes myöntänyt, että tämä asia liittyy hallitukseen tai hallituksen pitäisi tehdä jotain. On sanottu, että tämä on Fortumin asia. Pääministeriltä en ole kuullut sanaakaan tästä sanottavan.

– Haluaisin tietää, onko hallitus käskenyt, ohjannut Fortumia, että sen pitää pääomittaa ja antaa konsernirahoitusta Uniperille 8 miljardia, joka on de facto sitä, että Suomesta subventoidaan kaasulaskuja, Purra lataa.

Hallituksen puolesta vasemmistoliiton Li Andersson näpäyttää Purraa takaisin muistuttamalla, että perussuomalaisilla ei ole mitään fossiilisen energian käyttöä vastaan. EU:n fossiilisen energian riippuvuus on Putinille valttikortti, Andersson muistutti.

– Jos on yksi puolue eduskunnassa, joka on todella tehnyt kaikkensa sen eteen, että hidastetaan vihreää siirtymää niin Suomessa ja Euroopassa, se on perussuomalaiset. Kaikessa rehellisyydessä, te ette ole tehneet yhtään mitään energiariippuvuuden vähentämiseksi, Andersson lataa takaisin.