Perussuomalaisten Riikka Purra sai heti aplodit yleisöltä puheenjohtajatentissä: "Saksan pitää kantaa vastuuta"

SuomiAreenan puheenjohtajatentti käynnistyi poliittisesti kuumalla aiheella, Suomen valtionyhtiö Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin pelastamisella. Uniperin talousvaikeuksien taustalla on venäläisen kaasun toimituksen keskeytyminen ja sitä myötä kaasun hinnan valtava nousu.

– Ei missään nimessä voi, täytyy ymmärtää, että jo tällä hetkellä kyse on valtavasta tulonsiirrosta konsernirahoituksen yhteydessä. Jo nyt Fortum on tukenut Uniperia kahdeksalla miljardilla, samaan aikaan, kun kaasun hinta on edelleen sopimuksissa hyvin alhainen. Tällä hetkellä Fortum ikään kuin subventoi alhaisia hintoja.