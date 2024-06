Vasemmistoliiton kansanedustaja näkee perussuomalaisten puhetavan yhtenä rasismin juurisyistä: "Sanat johtaa tekoihin"

Muun muassa presidentti Alexander Stubb on vaatinut rasismin juurisyihin puuttumista.

Juontaja Ivan Puopolo kysyi poliitikoilta, mitä he juurisyistä ajattelevat.

– Se on yksi tekijä siihen, että tietynlainen puhe normalisoituu ja ihmisiä aletaan kategorisoimaan ikään kuin erilaisiin ryhmiin, Koskela sanoi.

– Meidän pitää silti pystyä sanomaan ääneen, että jos hyväksymme eduskunnassa tietynlaista puhetta ja sen, että sisäministeri kampanjoituu sanomalla, että ”emme voi olla niin sinisilmäisiä, että emme enää ole sinisilmäisiä”, niin se on yksi tekijä siihen, että tietynlainen puhe normalisoituu ja se on minusta vakavasti otettava ja surullinen asia.

"Tulemme näistä asioista puhumaan jatkossakin"

Otto Andersson painotti kansanedustajilla olevan erityinen vastuu siitä, millainen yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri Suomessa on.

– Meillä on erityinen vastuu siitä, miten me puhutaan vähemmistöistä ja maahanmuuttajista, miten me ilmaisemme itseämme, mitä sanoja käytämme ja mitä emme.