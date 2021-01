Vasemmistolaisaktivisti pidätettiin – sanoo olleensa paikalla vain kuvaamassa kongressin mellakoita mutta kommentoi myös: "Olemme osa historiaa, poltetaan tämä p*ska!"

Sullivan on omien sanojensa mukaan kansalaisjournalisti ja hän on ollut aktiivisesti mukana Black Lives Matter -liikkeessä.

FBI: kuulusteluissa Sullivan kertoi olleensa Washingtonissa kuvaamassa Stop the Steal -marssia. Hän kutsuu itseään journalistiksi, mutta myönsi, että hänellä ei ole pressikorttia tai mitään muutakaan toimittajan pätevyyttä.

Kuvattu materiaali kertoo paljon

– Täällä on niin paljon ihmisiä, mennään! Tämä p*ska on meidän, v*ttu jee, me saavutimme tämän yhdessä! Olemme osa historiaa, poltetaan tämä p*ska maan tasalle.