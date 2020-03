Varusmiehet ja kantahenkilökunta valmistautuvat jo Uudenmaan eristämiseen

– Meillä on useampi kymmenen varusmiestä tai henkilökuntaan kuuluvaa tähän tehtävään valmistautumassa. Meillä on kyllä kykyä toteuttaa tällainen pyyntö, kun tarvetta on. Sellaiset osastot on koottu, jotka pystyvät tehtävän täyttämään, vakuuttaa Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä.