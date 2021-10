"Ei ole enää perinteisiä rintamalinjoja" – Huonokuntoisetkin sopivat Maavoimien tulevaisuuden suunnitelmiin

Keskeisimpiä näistä on laaja-alainen vaikuttaminen eli hybridivaikuttaminen, jonka tärkeys maanpuolustuksessa tuli kaikille selväksi viimeistään vuoden 2014 Ukrainan tapahtumien myötä.

– Nykypäivän taistelukenttä on monimuotoinen. Ei ole enää tällaisia perinteisiä rintamalinjoja, vaan meidän täytyy kyetä puolustamaan omia kansalaisia ja elinehtoja koko maan alueella, Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko sanoi maanantaina Maavoimien mediapäivässä.

Hulkko muistuttaa, että perinteisesti Maavoimien toiminta on keskittynyt vahvasti tietyille alueille, joilla suoran sotilaallisen hyökkäyksen uhka on ollut konkreettisempi.

– Nyt me katamme koko maan.

Taistelukenttä on myös Hulkon mukaan muuttunut sellaiseksi, että "kaikki mikä havaitaan, on tuhottavissa."

Tällöin on tärkeää, että Maavoimat pystyy toimimaan tarvittaessa hajautetummin, jolloin hajautus itsessään jo antaa toiminnalle suojaa. Tähän paikallispuolustus tarjoaa hyvän keinon.

Paikallispuolustuksessa korostuu muukin kuin fyysinen kunto

– Meidän koulutusorganisaatiossa on ollut 2000-luvulla pitkälti sellainen lähestymistapa, että vain etulinjan rynnäkköjääkäriksi kelpaava miespuolinen ja vapaaehtoinen nainen otetaan palvelukseen. Itse katson asiaa vähän laajemmin, Hulkko sanoo.

Reserviläisten osaaminen paremmin käyttöön

Haasteena nykyisessä järjestelmässä on ollut myös se, että reserviläisille varusmiespalveluksen jälkeen syntyvä siviiliosaaminen on tunnistettu liian hitaasti.

Kehitteillä on digitaalinen kanava, jonka kautta reserviläinen voi ilmoittaa oman osaamisensa.

– Me kykenemme sitä kautta osoittamaan hänelle, että voisit osallistua tämmöiseen tehtävään, että sinut sijoitetaan tähän paikallispuolustuksen tehtävään kyberosaajaksi, tai vaikkapa toimittaja info-osaajaksi, oletko halukas, Hulkko kertoo.

– Sen on oltava käytössä tässä vuoden kahden sisällä, muuten meidän paikallispuolustuksemme ontuu.

Kankeat aluejoukot jäävät historiaan

Syynä aluejoukkojen lakkauttamiseen on etenkin se, että ne ovat olleet kankeita ja staattisia joukkoja, joille ei ole sijaa nykyaikaisessa sodankäynnissä. Parhaiten kehitetyt aluejoukot muutetaan operatiivisiksi joukoiksi, ja lopuista tulee paikallisjoukkoja.

Vain mielikuvitus rajana

Hulkon mukaan lisää painoarvoa saanut paikallispuolustus on jo löytänyt paikkansa ja sitä kehitetään jatkuvasti. Hän kertoo hiljattain harjoituksissa näkemänsä esimerkin sellaisista asioista, joita paikallispuolustuksen kehittämisellä haetaan.

– Rovaniemen hovioikeuden presidentti oli koonnut sinne kaikki käräjäoikeuksien laamannit, oikeusaputoimiston, syyttäjänviranomaiset, ja he yhdessä vapaaehtoisesti omalla työajallaan osallistuen tähän paikallispuolustusharjoitukseen, suunnittelivat sotilasoikeuden hoidon järjestelyjä kriisitilanteessa, Hulkko kertoo.

Hulkko sanoo, että paikallispuolustuksessa vain mielikuvitus on rajana, kun mietitään, millaisia asioita voi harjoitella.

Korona-aika kertonut hyvää resilienssistä

Hulkko painottaa, että paikallispuolustuksen perustehtävä on ennaltaehkäistä Suomen joutuminen laajempaan sotilaalliseen kriisiin.

– Se on osoitus ulkopuolisille tarkkailijoille, että koko maata, jokaista nurkkaa puolustetaan, ja koko Suomen kansa on osallistumassa tähän puolustukseen. Sehän on merkittävä viesti.