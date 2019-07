Inttiuudistus herättää tunteita, näin asian näkevät nykyiset varusmiehet: "Ei ole mitään järkeä hajottaa ja shokeerata juuri tulleita varusmiehiä"

Hän on itse suorittanut armeijansa vanhalla mallilla, mutta on tutustunut uuteen Koulutus 2020 -uudistukseen tehtävänsä puolesta.

– Pääesikunnassa olen päässyt pääsin seuraamaan koulutusuudistuksen toimeenpanoa käytännössä ja keskustelemaan varusmiesten kanssa siitä, kuinka se on toiminut. Positiivista on se, että uudistuksia tehdään ja siirrytään eteenpäin. Seurataan aikaa ja vastataan moderneihin haasteisiin, Rasa summaa SuomiAreenassa Porissa antamassaan haastattelussa.

"Lounaspussikokeilu herätti paljon pahaa verta"

– Enkä kuuluisin esimerkki tästä on lounaspussikokeilu, joka on herättänyt paljon pahaa verta varusmiesten keskuudessa.

– Mutta ehkä sekin on saanut liioitellut mittasuhteet, koska kokeilu on saanut myös paljon hyvää palautetta, Rasa sanoo.

Hyvän taistelijan määritelmä ei ole enää puhtaasti fyysinen

– Hyvän taistelijan määritelmä ei määrity enää pelkästään sen perusteella, millaiset hänen fyysiset ominaisuutensa ovat, vaan koulutusohjelmassa on otettu mukaan myös muita ulottuvuuksia: psyykkinen, fyysinen ja eettinen ulottuvuus.

– Nämä ovat sellaisia taitoja, joita tarvitaan ei ainoastaan varusmiespalveluksessa vaan josta on hyötyä myös jatkossa elämässä kun siirrytään siviiliin, Rasa toteaa.

Taisteluja harjoitellaan pelisimulaattoreilla

– Koulutusuudistuksessa on otettu entistä enemmän huomioon uusia mahdollisuuksia hyödyntää modelmia teknologiaa mukaan lukien niin sanottu VBS eli Virtual Battle Space -pelisimulaattori, jolla voidaan harjoitella esimerkiksi taistelun hyökkäystä ja puolustusta niin pienemmässä kuin suuremmassakin kokoonpanossa ennen kuin sitä lähdetään käytännössä maastossa harjoittelemaan.

Rasan mukaan pelisimulaattorin suosio on niin taattu, että siitä on löytynyt myös haasteita.

"Edelleen tarvitaan poterossa olemista, tetsaamista ja ryömimistä"



Koulutus muuttuu projektimaiseksi viikoittain muuttuvine teemoineen, jotka opiskellaan teoriassa, harjoitellaan ja jossa opitut taidot lopuksi myös testataan. Rasan mukaan suunta on oikea.

– On todella paljon positiivisempaan suuntaan menty, jos peilaan tätä omaan varusmiesaikaani. Meilläkin joitakin kertoja tapahtui niin, että lähdettiin tekemään ennen kuin oikeastaan oltiin edes katsottu, mitä lähdetään tekemään. Nyt käydään ensin läpi mitä ollaan tekemässä ja miksi ollaan tekemässä.

"On helpompi oppia, kuin tietää, mitä tarvitsee oppia"

– Varusmiehillä on jo ennen ampumisradalle menemistä käsitys siitä, mitä mennään tekemään. Ennen maastoharjoituksia on luettu sotilaan käsikirjoituksesta tai vastaavasta, mitä on tarkoitus oppia.