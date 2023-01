Vartijoiden käsissä kuolleen naisen kohtalo järkyttää – näin ihmiset kuvasivat ajatuksiaan MTV Uutisille

Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena, josta on poliisin mukaan syytä epäillä useita henkilöitä.

MTV Uutiset kertoi eilen sunnuntaina, että poliisi on kuulustellut ainakin osaa epäillyistä vartijoista.

Yleisjohtajana viikonlopun toiminut rikoskomisario Nina Kangas ei kommentoinut asiaa tarkemmin. Poliisi ei kommentoi tapahtunutta tarkemmin ennen kuin oikeustieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on valmistunut.

”Tämä on ihan järkyttävää”

Samaa mieltä on tapahtumapaikalle ystävättärensä kanssa kukan tuonut Pirjo Väkeväinen, joka mahdollisesti tunsi menehtyneen naisen.

– Karvat nousee nytkin pystyyn. Tämä on ihan järkyttävää. Hento nainen, viisi miestä. Ei voi ymmärtää, vetää sanattomaksi, hän kuvailee ajatuksiaan.

”Tänä päivänä ei voi enää luottaa mihinkään”

– Tänä päivänä ei voi enää luottaa mihinkään. Järjestysmies on sellainen henkilö, johon voi luottaa, jos on hätä, mutta tässä tapauksessa he ovat käyttäytyneet aivan järkyttävällä tavalla.