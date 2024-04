Varpu Hintsasen edesmennyt tytär pelasti tavallaan Sami Hintsasen hengen: "Laitoin yksityiselämäni kuntoon"

– Alkoholi on kovaa lääkettä, jos sen kanssa ei pärjää. Oli montakin hetkeä, kun olin lopettamassa, mutta päätöksenteko vaati oikeat olosuhteet toteutuakseen. Ne olivat hurjia vuosia: rahaa tuli paljon, mutta sitä meni vielä enemmän, Sami muisteli Huomenta Suomessa 21. huhtikuuta.

Noihin aikoihin Sami rakastui nykyiseen vaimoona Varpu Hintsaseen , 44. Ensimmäistä kertaa he tapasivat kuitenkin jo vuonna 2002.

Sami kokee, että Varpu tuli hänen elämäänsä täydellisellä hetkellä. Varpu on pohjakoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, joten hän osasi puhua Samille oikeita asioita.

– Se on valitettavasti yksi pahimmista. Se on tietysti hirvittävä tragedia, mutta sanoin Senjan muistotilaisuudessa, että tavallaan hän pelasti minun henkeni. Siinä hetkessä, kun Senja sairastui, niin laitoin yksityiselämäni kuntoon ja keskityin olemaan Varpun ja Senjan tukena. Kaikessa kauheudessaan sillä on minulle valtava positiivinen merkitys, Sami kertoi.