– Harri Hinkka otti meistä upeat ja herkät hääkuvat hääpäivän aamuna. Jostain syystä lempikuvaksi on kuitenkin valikoitunut tämä "making of" huumorikuva. Tämä on eniten meitä. Kuvastaa tätä meidän suhdetta, mutta myös yhteistä elämää täydellisesti. Toinen on jatkuvasti, että "Mitä hemmettiä nyt taas?". Toinen on, että "Hupsista saatana!", Varpu kirjoittaa julkaisun kuvaan viitaten.