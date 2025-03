Varpu ja Sami Hintsanen löysivät uuden kodin: "Rakkautta ensisilmäyksellä"

Varpu ja Sami Hintsanen muuttivat uuteen kotiin.

Hyvinvointivalmentaja Varpu Hintsanen ja juontaja-muusikko Sami Hintsanen ovat muuttaneet uuteen kotiin Pyynikillä. Pariskunta laittoi edellisen omakotitalonsa Akaalla myyntiin alkuvuodesta 2024 ja muutti takaisin Tampereelle, josta kumpikin on kotoisin.

Hintsaset kertovat uudesta kodistaan Instagram-yhteisjulkaisussaan. Kuvassa pariskunta poseeraa selät kohti kameraa katsoen ulos kotinsa ikkunasta.

– 1,5 vuotta sitten käytiin tätä katsomassa ja se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Monenmoista mutkaa ja tunnetta on näihin 17 kuukauteen mahtunut ja nyt tämä on totta, pariskunta kirjoittaa sydänemojin kera.

– Nyt jännitetään kumpi ehtii ensin – vanhojen pihapuiden oksiin silmut vai meidän muuttokuorma sisään.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sami ja Varpu Hintsanen viettivät kuudetta hääpäiväänsä huhtikuussa 2024 – pian takana on siis jo seitsemäs vuosi avioliittoa.

Hääpäivänä Varpu jakoi Instagram-tililleen kauniin postauksen parin hääpäivän kunniaksi. Postauksen alussa hän kertoi, että pariskunnalla on takanaan "kuusi vuotta avioliittoa määräaikaisella sopimuksella".

– Harri Hinkka otti meistä upeat ja herkät hääkuvat hääpäivän aamuna. Jostain syystä lempikuvaksi on kuitenkin valikoitunut tämä "making of" huumorikuva. Tämä on eniten meitä. Kuvastaa tätä meidän suhdetta, mutta myös yhteistä elämää täydellisesti. Toinen on jatkuvasti, että "Mitä hemmettiä nyt taas?". Toinen on, että "Hupsista saatana!", Varpu kirjoitti hääpäivän julkaisussaan.