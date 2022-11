Tietynlainen sää lisää työmatkakävelyn tapaturmariskiä, äläkä sivuuta näitä turvallisuustekijöitäkään – "Seuraukset voivat olla hyvin vakavat"

Työmatkatapaturmat lähtevät vuosittain selvään kasvuun loka–marraskuussa. Vuosien 2016–2020 keskiarvo paljastaa, että lokakuussa on kirjattu lähes 800 työmatkatapaturmaa kävellen, ja marraskuussa lähes 1200.

Tällainen sää lisää tapaturmien riskiä

Tämän vuoden alussa työmatkatapaturmia on sattunut erityisen paljon. Fennian alustavien tietojan mukaan kävellen sattuneiden työmatkatapaturmien määrä lisääntyi selvästi tammi–maaliskuussa, vaikka vertaisi koronaa edeltäväänkin aikaan. Tälle vuodelle Tapaturmavakuutuskeskus ennustaakin jopa 19 000 työmatkatapaturmaa.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot perustuvat vakuutusyhtiöiden tietoihin. Tämä tarkoittaa, että niissä näkyvät ne tapaturmat, joista on maksettu työtapaturmavakuutuksesta korvauksia, eli vamman takia on vähintäänkin käyty lääkärissä. Tilastoissa eivät näy vapaa-ajallaan loukkaantuneet.

Ilman heijastinta "seuraukset voivat olla hyvin vakavat"

Kävelijöille sattuvien työmatkatapaturmien määrällä on tapana kasvaa loka–marraskuussa. Aamuisin on kylmää, märkää, vielä pimeää ja paikoin pakkastakin, joten tien pinta jäätyy. Hämärässä tätä ei välttämättä huomaa.

– Autoilijoiden on syyssäillä hyvin vaikea huomata hämärässä ilman heijastinta kulkevia, ja seuraukset voivat olla hyvin vakavat.

"Kävelijöiden vammat vaihtelevat"

Työmatkatapaturmista valtaosa on liukastumisia ja kompastumisia. Tapaturmista puolet johtaa sijoiltaanmenoihin, nyrjähdyksiin ja venähdyksiin.

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan työmatkatapaturmista aiheutuva työkyvyttömyys on keskimäärin pidempi kuin mitä työajalla sattuneesta työtapaturmasta aiheutuu. Usein työmatkatapaturmaan joutuva henkilö loukkaa jalkansa tai yläraajansa, ja liikkumistapa vaikuttaa siihen, mihin kehon osiin vahinko kohdistuu. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan yli viidennes työmatkatapaturmista sattuu maanantaisin määrän laskiessa kohti loppuviikkoa – sunnuntaisin sattuu vain kolme prosenttia kaikista työmatkatapaturmista.

Muista varovaisuus työmatkalla

– Keliolosuhteet vaikuttavat hyvin paljon työmatkaturvallisuuteen, mutta tärkeintä on kulkijan oma huolellisuus ja varovaisuus liukkaalla tiellä. Turhan usein kiirehditään ja usein kengätkin on mietitty työpaikkaa eikä työmatkaa varten. Monen katse on kävellessä puhelimen ruudulla, Fennian Välimaa huomauttaa.