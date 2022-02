Kinosten kolaaminen voi olla terveysriski: Jos lumitöiden jälkeen ilmenee näitä oireita, hakeudu kiireesti hoitoon!

Lunta on tänä talvena satanut monin paikoin riesaksi asti. Lunta on tupruttanut kerralla jopa useita kymmeniä senttejä, ja se on saanut myös kaupoissa lumilinkojen, -kolien ja -lapioiden kysynnän kasvamaan .

Sydänoireiselle raskas työ voi olla terveysriski

On hyvä muistaa, että vaikka lumityö voi olla hyvää hyötyliikuntaa, se on myös raskas fyysinen suoritus silloin, kun sitä on tullut paljon tai se on märkää ja raskasta.