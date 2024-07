Värittääkö koiran pentuaikaa ahdistus tai uupumus? Saatat kärsiä baby bluesin kaltaisesta puppy bluesista

Koiranpennun saapuminen kotiin on perheessä odotettu ja iloinen tapahtuma, mutta jos pentuaikaan liittyy myös ahdistusta, turhautumista ja uupumista, on sekin täysin normaalia. Kyseessä on synnytyksen jälkeistä baby bluesia muistuttava puppy blues, paljastaa Helsingin yliopiston tutkimus.