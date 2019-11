Varakkaat karsastava veropäivää – Rikkaita tutkinut professori Anu Kantola: ” Varakkaille on kiusallista erottua muista”

Verotietojen julkistamisella on Suomessa pitkät perinteet. Vaikka rikkaampi kansanosa on pyrkinyt salaamaan tulo- ja verotietonsa, niin professorin mukaan veropäivällä on tärkeä tarkoitus yhteiskunnassa. Julkisten tietojen ansiosta pystytään seuraamaan muun muassa tuloerojen kasvua.