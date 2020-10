"Ollaan lähellä katastrofia" – korona on syöksemässä pikkujoulusesonkia turmioon, mutta myyntijohtajalla on idea "hybridi-pikkujouluista"

– Viime marraskuussa meillä oli 8 500 vierasta. Tämän hetken tilanteen perusteella tänä vuonna on vain muutamia satoja. Tilaisuudet ovat myös pienempiä. Aiemmin täällä oli jopa pari tuhatta ihmistä kerrallaan, nyt ne jakautuvat todella pieniksi, Varpelaide sanoo.

– Toisaalta tällaiselle kasvokkain tapahtuvalle kohtaamiselle on mielestäni nyt selvä kysyntä, sillä kaikki ovat kokeilleet etätöissä sitä verkkokohtaamista niin paljon.

Wanhan Sataman etuna on se, että suuret tilat ja korkeat tilat ovat helposti jaettavissa pienempiin osiin. Pöydät on aiemmin mitoitettu kymmenelle ihmiselle, nyt vain kuudelle. Tilaisuuksien kestoakin on leikattu.