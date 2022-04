"Ollaan palaamassa ylikin normaalin" – Vapusta odotetaan poikkeuksellisen riehakasta, kun koronapaineita puretaan

Raunion mukaan Kaivohuoneelle ja muihin yrityksen ravintoloihin on tullut runsaasti pöytävarauksia.

– Kaivopuistossa on juhlittu vappua yhtä kauan kuin sitä on juhlittu ylipäätään Suomessa.

Raunio sanoo, että Kaivopuisto on siitä erikoinen paikka vappuna, että satoi tai paistoi, siellä on aina ihmisiä.

– Jos ei sada, puisto on tupaten täynnä ja, jos sataa, täällä on vaan paljon ihmisiä, naurahtaa Raunio.

Poliisi: Vappua juhlitaan koko viikonloppu

Poliisin arvion mukaan kylmä, mutta kuiva sää voi hillitä vähän juhlimista. Helsingin poliisi odottaa perinteistä vilkasta vappua. – Kyllä väkeä tulee olemaan paljon, koska takana on koronavapput ja väki odottaa sitä, että nyt päästään liikkeelle. Kaikki rajoitukset ovat poistuneet, joten anniskelupaikat ovat täynnä. Väkeä riittää vielä puistoihin ja kadullekin ihan riittävästi, toteaa ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

– Perjantaina harjoitellaan, aatto on lauantaina ja sunnuntaina vielä Kaivopuisto päälle. Tulossa on pitkä viikonloppu, mutta me olemme siihen varautuneet resurssoimalla riittävästi partioita.