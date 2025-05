Aamu valkeni ja paljasti Kaivopuiston roskaröykkiöt: "Koiran kanssa täytyy olla varovainen"

Vappupäivän jälkeisen aamun valjettua paljastui juhlapyhälle tyypillinen näky: puistot olivat siivottomassa kunnossa.

Erityisesti monen Helsingissä vappua juhlivan pääkohde Kaivopuisto oli vielä perjantaiaamuna erittäin roskainen.

Vapun jälkeisenä aamuna Helsingin kantakaupungin puistoja on siivottu aamukolmesta lähtien noin 50 työntekijän voimin, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Starasta kerrotaan.

Puistoja siivottiin myös vappupäivänä aamusta iltaan.

Staran piiripuutarhuri Sampo Sainion mukaan vappuna muodostuneen roskan määrä on samaa tasoa vuoden 2024 vapun kanssa.

Sainion mukaan nyt syntyneen roskan määrä on oikeastaan pienemmästä päästä.

– Jos on lämpöisemmät kelit, roskan määrä voi olla vielä isompi, Sainio sanoo MTV Uutisille.

Lasinsirut huolettavat koiranomistajia

Helsingin kaupungin kunnossapidon arvion mukaan roskien kierrättäminen jäi tekemättä erityisesti ilta- ja yöaikaan puistossa juhlineilta.

Vappujuhlijoiden jälkeensä jättämissä roskissa korostuvat Sampo Sainion mukaan ruokaan liittyvät pakkausjätteet ja erilaiset vappuun liittyvistä juhlatarvikkeista syntyvät jätteet, kuten serpentiini.

Staran mukaan Helsingissä vappuna muodostuneen roskan määrä oli pienemmästä päästä. Kuvassa Staran työntekijä Kaivopuistossa vapun jälkeisenä aamuna.Lehtikuva

Vappujuhlinnan tuoksinnassa Kaivopuiston nurmikolle jäi roskien lisäksi auton renkaan jälkiä.

– Siellä, missä on pystynyt, on jonkin verran ajettu. Mutta vauriot ovat kuitenkin kohtalaisen pieniä, Sainio sanoo.

MTV Uutisten Kaivopuistossa tapaamalle Anita Karhuselle harmia aiheuttavat erityisesti hajonneista pulloista syntyneet lasinsirut. Karhunen kertoo ulkoiluttavansa Onni-koiraansa puistossa joka aamu.

– Koirien kanssa kun kulkee, niin täytyy olla varovainen. Varsinkin kaduilla on hankalaa. Se on ikävä juttu. Muutenhan täällä on upeasti aloitettu siivous ja kaikki alkaa olla kondiksessa (kunnossa), Karhunen sanoo MTV Uutisille.

Niin ikään koiraansa puistossa ulkoiluttava Pirjo Kettunen murehtii lasinsiruja.

– Valitettavia lieveilmiöitä kivan vapun vieton jälkeen.

Oliko roskiksia tarpeeksi?

Voisiko roska-astioiden puutteellinen määrä selittää puistoihin jääneen roskan määrää?

Staran Sampo Sainion mukaan roskistilaa oli Helsingin puistoissa vappua varten käytettävissä noin 500–600 kuutiometrin verran.

– Niiden (roska-astioiden) määrä on ollut kyllä riittävä tänä vuonna.