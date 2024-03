Vappu saattaa olla takaraja lakoille – työministeri Satonen: Toivon, että järki voittaisi

– Lakkokohteet ovat pääosin samat, polttoainejakelussa tehdään tiettyjä tarkennuksia, ja siitä Teollisuusliitto on Huoltovarmuuskeskuksen kanssa keskustellut ja johtopäätöksiä tehnyt, Eloranta kertoo MTV Uutisille.

Lakossa on yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää. Lakko vaikuttaa teollisuuden aloihin, muun muassa satamat ja Outokummun Tornion tehtaat sekä SSAB:n Raahen tehdas eivät ole toiminnassa.

– Nykyisetkin lakot ovat aiheuttaneet sitä, että monissa teollisuuslaitoksissa on jouduttu ajamaan tuotanto alas ja siitä seuraa tuotannon menetyksiä ja myös sitä, että voidaan ajautua muutosneuvotteluihin ja lomautuksiin, Satonen kertoo MTV Uutisille.

Kuinka vakava tilanne on?

Jatkuvatko lakot vappuun asti?

Elorannan mukaan lakot loppuvat viimeistään silloin, jos ja kun poliittiset lakot kieltävä työrauhalaki on voimassa. Petteri Orpon (kok.) hallitus toivoo lakien tulevan voimaan vappuun mennessä.

– Tämä on eduskunnan asia. Käsitykseni mukaan eduskunnan asiantuntijakuuleminen ja käsittely näissä asioissa on varsin pitkällä. Eduskunta päättää itsenäisesti aikatauluista ja myös siitä, mikä on voimaantuloaika, Satonen vastaa.