Vappu on juhlittu ja pahimmilta tungoksilta säästyttiin – onko korona nyt voitettu? Näin vastaa HUSin diagnostiikkajohtaja

Vapun saldo selviää ensi viikolla

Sitä, millaista jälkeä vappu koronaluvuille tekee, on vielä liian aikaista arvioida. Lehtosen mukaan mahdollinen vappupiikki tulee näkyviin ensi viikon loppupuolella tai sitä seuraavalla viikolla.

– Ulkotiloissa tartuntariski on pienempi kuin sisällä. Jonkinlaisia ruuhkia on ollut, mutta en usko, että siinä sen suurempaa on, Lehtonen toteaa.