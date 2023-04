Vapaaottelijan tappiolla sydäntä särkevä seuraus perheelle – lajiyhteisö ja UFC-pomo riensivät apuun sairaan lapsen pelastamiseksi

Sairauden takia Myla voi saada päivän aikana jopa 50 kohtausta. Kirjoittamisen ja lukemisen oppimisessa on ollut viivästymää. Lisäksi hänen kehonsa on alkanut hylkiä lääkitystä, minkä vuoksi hän on suuressa vaarassa menehtyä, jos kohtaus iskee nukkuessa. Leikkauksesta, jossa lapsen aivoista poistettaisiin osa, saattaisi olla apua sairauteen. Mahdollisuus on kuitenkin vain 50 prosentin luokkaa.