Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen veroetu poistuu – "matto alta" sadoiltatuhansilta suomalaisilta

– Suurin osa heistä on tavallisia keskituloisia suomalaisia, jotka ottivat vakuutuksen toistakymmentä vuotta sitten. Vakuutusten uusmyynti loppui poukkoilevan sääntelyn vuoksi reilut 10 vuotta sitten, Finanssiala kertoo tiedotteessaan.

Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kertoo STT:lle, että valtion budjetissa verotuen määrä on ollut noin 60 miljoonaa euroa vuosittain.

– Noin 5 000 euroa on voinut vuosittain vähentää itse verotuksessa pääomatuloista, jos on sijoittanut tällaiseen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Tämä on nyt poistumassa, Ahosniemi tiivistää päätöksen seurauksia kansalaisen näkökulmasta.