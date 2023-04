Poliisi epäilee useita henkilöitä virkarikoksista Vantaan vankilan matkasellimurhaan liittyen

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii edelleen vankilahenkilökunnan toimintaa sellimurhajutussa. Rikoksesta epäiltyjä on useita.

– Meillä on iso määrä ihmisiä kuultavana ja osaa on jo kuulusteltu. Suurinta osaa kuullaan tässä vaiheessa rikoksesta epäiltynä. Tutkinta tulee kestämään vielä kuukausia, koska kuultavien määrä on niin laaja, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo.