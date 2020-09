Vantaan kaupunki velvoittaa työntekijöitään asentamaan Koronavilkun työkännykkään

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi, että koronatartunnat ovat lisääntyneet maltillisesti ja yhteensä Vantaalla on todettu 976 tartuntaa. Uusia tartuntoja on tullut nyt noin 20 viikossa.

Vantaan kouluista muutamissa on todettu koronatartuntoja ja altistumisia niistä on aiheutunut 75 henkilölle.

Viljanen totesi, että kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on ollut vajausta koronan vuoksi. Siksi kaupunki on linjannut, että työntekijät voivat palata työpaikoilleen kahden oireettoman päivän jälkeen, kunhan he käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Negatiivisen koronatestituloksen jälkeen suojaimen käytöstä voi luopua.

Viljanen kertoi myös, että Vantaa velvoittaa työntekijöitään asentamaan kaupungin työkännyköihin koronavilkku-sovelluksen, joka ilmoittaa, jos puhelimen haltija on ollut koronatartunnan saaneen henkilön lähellä ja altistunut taudille.

Lentokentältä 26 postiivista testitulosta

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee Vantaalla ja myös sen tilannetta käsiteltiin tiedotustilaisuudessa. Lentoasemalla on perustettu terveysturvallisuuden johtamisen tukiryhmä koronatapausten estämiseksi.

Eri viranomaisten yhteistyö on lähtenyt Viljasen mukaan hyvin liikkeelle ja koronanäytteitä on otettu elokuun 3. päivästä lähtien 2693:ltä henkilöltä. Tähän mennessä 26 testatun tulos on ollut positiivinen. Testivastausta odotetaan edelleen 476:n testatun osalta.