Koronavilkkuun on varattu 6 miljoona euroa, kehitys maksoi 147 000 – minne loput rahat menevät?

Mihin rahat ovat kuluneet?

Maanantaina ilmestyneen koronavilkku-sovelluksen on kehittänyt Solita, joka voitti kesäkuussa järjestetyn kilpailutuksen 147 000 euron hinnalla.

Yhteistyö Solitan kanssa jatkuu 2021 elokuun loppuun asti. Tälle THL on arvioinut hintalapuksi 400 000 euroa. Kuitenkin sovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämiseen on varattu peräti 3,2 miljoonaa euroa.

THL: tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiahon mukaan sovellukseen on tähän mennessä käytetty noin 900 000 euroa. Kuuden miljoonan budjettiin on laskettu asiantuntijatyötä muun muassa Kelasta, Sotedigistä, THL:stä ja markkinointitoimistosta.

Yrttiahon mukaan kustannuksissa on varauduttu palvelukapasiteetin laajentamiseen, lisäkehitystyöhön, lisäkäännöksiin ja mahdolliseen yhteistyöhön muiden maiden kanssa.

Budjetti todennäköisesti alitetaan

Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että monessa asiassa rahaa on mennyt vähemmän, ja budjetti alitetaan.

– Tämän hetken kehityssuunnitelmien ja näkymän kustannusten osalta ei tule menemään niin paljon rahaa kuin on varattu, Yrttiaho sanoo.

Suomen Koronavilkku on ollut muiden maiden sovelluksiin verrattuna sangen edullinen, sillä esimerkiksi Saksassa Covid-sovelluksen hinnaksi on arvioitu yli 20 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Saksassa kuukausittainen rahamäärä, joka sovelluksen pyörittämiseen kuluu, on peräti kolme miljoonaa euroa.