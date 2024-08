Lukiolaisten liitto iloitsee oppimateriaalien maksuttomuuden säilymisestä

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa maksuttoman oppimateriaalien rajaamisesta tuleva säästö on korvattu vähennyksillä toisen asteen koulutuksen hankerahoituksesta ja ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksesta.

– Maksuton toinen aste on tärkeä erityisesti niille nuorille, joilla on haasteita toimeentulon, oppimisen tai terveyden kanssa. Uskon, että uhka maksuttoman toisen asteen päättymisestä on varjostanut monella lukiolaisella lukuvuoden alkua, sanoo tiedotteessa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja August Kiattrakoolchai.