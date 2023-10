Vankien taloudellisia etuuksia ei ole tarkistettu vuosiin – nostoja ei näköpiirissä

Monien vankien taloudellinen tilanne on varsin heikko. Vankilasta saatu raha ei riitä esimerkiksi Rikoksettoman elämän tukisäätiön (RETS) taannoisen kyselyn perusteella kattamaan monenkaan suljetun vankilan asukin vankeusajan menoja. Rahaa kuluu erilaisiin arjen kuluihin, kuten elintarvikkeiden ohella puheluihin sekä hygienia- ja intiimituotteisiin.



Jokainen vanki saa vankeusaikanaan käyttörahaa, jonka suuruus on 1,60 euroa päivässä eli 48 euroa kuukaudessa. Jos vanki osallistuu johonkin toimintaan, hän saa siitä myös toimintarahaa. Sen suuruus vaihtelee 3,01–7,35 euron välillä toimintapäivältä. Avolaitospalkkaa puolestaan maksetaan muulle kuin Rikosseuraamuslaitokselle tehtävistä avolaitostöistä. Sen suuruus on 4,70–5 euroa tunnilta.



Vankien taloudellisia etuuksia on tarkistettu viimeksi vuoden 2018 alusta voimaan tulleilla muutoksilla. Esimerkiksi käyttörahan suuruus ei siis ole noussut yleisen hintatason mukana.



Vankien käyttörahan, toimintarahan ja palkan suuruus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa.