Henkilökuntavajaus tehnyt yhä useammista vankiloista pelkkiä rikollisvarastoja – rahapula uhkaa jo turvallisuutta

Moni vankila toimii yhä useammin pelkkänä vankivarastona. Vantaan vankilassa tällaisia päiviä on viikoittain. Tilanne uhkaa jo vankilaturvallisuutta.

– Tosi paljon on tullut vangeilta kyselyjä, miksi vankila on useasti sulkutilassa. Näihin on joutunut vastaamaan syyksi juurikin sen henkilökunnan vähäisyyden, kertoo yksikön päällikkö Tommi Saarinen Vantaan vankilasta MTV Uutisille.