Vankien määrän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan: "Koronatalkoot ovat vasta edessä" – tästä on kyse

Vankiterveydenhuollon johtaja Jussi Korkeamäen mukaan lainsäädännöllä on korona-aikana rajoitettu sitä, kuinka paljon vankeja saa ottaa vankiloihin.

"Koronatalkoot ovat vasta edessä"

Korkeamäki uskookin, että vankien terveydenhuollon puolella todellinen koronakriisi on vankiloissa vasta edessä.

Tällä hetkellä vankiloissa odotetaan lisääntyvää vankien määrää levollisin mielin, sillä Suomen koronatilanne on ollut valtakunnallisesti helpottamaan päin – lukuun ottamatta jalkapallon EM-kisoista ”tuliaisina” tulleita koronatartuntoja.

– Jos tilanne kääntyy huonoon suuntaan, tilanne on varsin hankala.

Vankiterveydenhuolto on valmistautunut lisääntyvään vankimäärään yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa jo pidemmän aikaa.

Korkeamäki kuitenkin myöntää, että useita huolenaiheita lähitulevaisuuden osalta on ilmassa hyvistä valmisteluista huolimatta.

– Suurin osa vangeista on varsin nuoria, joten kaksi rokoteannosta on luultavasti saanut vain pieni osa. Siinä mielessä tilanne voi olla haastava, hän kertoo esimerkkinä.

Vankien rokottamisessa ollut haasteita

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan vankien rokottaminen on tapahtunut samalla logiikalla kuin muidenkin kansalaisten rokottaminen – siis riski- ja ikäryhmittäin.

– Vankiloissa on logistisesti haastavampaa noudattaa tiettyjä ikärajoituksia tai riskiryhmiä, sillä meillä on Suomessa myös hyvin pieniä vankiloita, ja muutaman yksittäisen vangin rokottaminen on aiheuttanut haasteita.