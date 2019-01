Vankeja kuntouttavan romanin vaatimus kouluille: "Ei minkäänlaista erikoiskohtelua romanilapsille"

Rikostaustaa itsekin omaava Nyman vetää Romaniforumin vankiryhmää. Mielenterveys- ja päihdetyön ohjaajan mukaan koulu on avainasemassa.

Kun kaikki lähtee kuitenkin koulusta, niin jos romanilapsi on poissa koulusta, katsotaanko sitä yhteiskunnan puolelta liikaa läpi sormien?

– Jos pääväestöön kuuluva lapsi on poissa koulusta, niin kyllä siihen heti tartutaan. Kysytään mikä tämä juttu on, miksi sinä et käy koulua.