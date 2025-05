Elinkautista istuneille Menendezin murhaajaveljeksille uusi tuomio

Miljonääriperheen pojat Lyle ja Erik Menendez ampuivat vanhempansa perheen kotona Beverly Hillsissä, Los Angelesissa vuonna 1989.

Yhdysvalloissa vanhempiensa murhasta 1990-luvulla tuomitut Lyle ja Erik Menendez saivat tiistaina uuden, lievennetyn tuomion.

Tuoreessa oikeuskäsittelyssä murhaajaveljekset ottivat täyden vastuun vanhempiensa kuolemista.

Aiemmin elinkautista istuneet veljekset saivat nyt vähintään 50 vuoden tuomion. Veljekset ovat olleet vangittuna 35 vuotta.

Koska he tekivät rikoksensa alle 26-vuotiaina, Kalifornian lainsäädäntö mahdollistaa sen, että he voivat nyt anoa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.

– Uskon heidän tehneen tarpeeksi viimeisen 35 vuoden aikana saadakseen mahdollisuuden siihen, päätöksen tehnyt tuomari Michael Jesic sanoi.

Veljesten on tarkoitus mennä ehdonalaislautakunnan kuultavaksi ensi kuussa. Lopullisen päätöksen Menendezien ehdonalaiseen vapauttamisesta tekee Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom.

Yrittivät lavastaa mafiamurhiksi

Miljonääriperheen pojat ampuivat vanhempansa perheen kotona Los Angelesin Beverly Hillsissä vuonna 1989. Aluksi he yrittivät lavastaa murhat mafian tekemiksi, mutta tunnustivat lopulta syyllisyytensä murhiin.

1990-luvun oikeudenkäynnissä syyttäjä sanoi, että poikien murhien motiivina oli halu päästä käsiksi perheen laajaan omaisuuteen. Veljekset taas sanoivat toimineensa itsepuolustustarkoituksessa, koska heidän isänsä oli käyttänyt heitä seksuaalisesti ja emotionaalisesti hyväkseen.

Menedezin perheen kartanosta on tullut Netflix-sarjan vanavedessä turistinähtävyys. Turistien määrä on närkästyttänyt alueen naapurustoa.Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Murhaoikeudenkäynti sai paljon mediahuomiota 1990-luvulla. Suurempaan julkisuuteen tapaus nousi jälleen, kun suoratoistopalvelu Netflix julkaisi viime syksynä minisarjan veljesten tekemistä murhista.