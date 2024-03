Vanhemmat arastelevat selittää lapsilleen seksuaalisuudesta – "Koko sana on pelottava"

Nykypäivänä seksuaalikasvatus on parhaimmillaan huomattavasti monipuolisempaa, mutta seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen voi silti olla aikuisillekin hankalaa.

Millaista on kehotunnekasvatus ja miten lapsille ja nuorille kannattaa puhua seksuaalisuudesta?

Katso yllä olevalta videolta, mitä tarkoitetaan unnuttamisella ja miksi on tärkeää, että pienen lapsen kehitysvaiheen eri ilmiöille on omat sanansa. Koko Viiden jälkeen -erikoishaastattelun voit katsoa artikkelin lopusta löytyvältä videolta.

Seksuaalisuus pelottaa aikuisia jo pelkästään sanana

– Olemme tutkineet pienten lasten seksuaalisen tuen ja suojan tilaa Suomessa ja todenneet, että koko seksuaalisuus-sana on pelottava aikuisille.

Pieni lapsi ihmettelee ja opettelee

– Toinen asia on tykkäystunteet. Pienen lapsen elämä on hirmuisen tunteellinen ja kuinka paljon he tykkäävät ja osoittavat sitä, Cacciatore kertoo.