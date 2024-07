Puhu tästä lapsen kanssa jo ennen koulun alkua: "Omista rajoista on hyvä keskustella"

– Ajatuksena on, että nuori voi viedä kondomin kotiin ja tutustua siihen rauhassa omassa yksityisyydessään. Tietysti opettajat saattavat myös opastaa seksuaalikasvatustunnilla, miten kondomi menee päälle, kertoo RFSU:n tuotepäällikkö Maria Uusi-Rauva .

Alla olevalla videolla kerrotaan kolme vinkkiä siihen, miten lapselle kannattaa puhua pornosta.

Ei seksualisointia vaan suojelua

Osa turvataitoja on myös lapsen oikeus sanoa ei, lähteä pois ja kertoa ikävistä tilanteista luotettavalle aikuiselle.

– Omista rajoista on hyvä keskutella. Kun seksuaalisuuden aiheet ovat valmiiksi kotoa tuttuja, on ne helppo ottaa puheeksi aikuisen kanssa, kun ne tulevat vastaan esimerkiksi koulussa, Uusi-Rauva muistuttaa.

Siksi lapselle ja nuorelle kannattaa opettaa, että jos hänellä on mitä tahansa kysyttävää aikuiselta, voi hän koska tahansa kääntyä turvalliseksi kokemansa aikuisen puoleen.

– On tärkeä ymmärtää, että nuoret törmäävät netissä jo ihan tosi varhaisessa vaiheessa esimerkiksi pornon kaltaiseen sisältöön ja on tärkeää, että ympärillä on silloin aikuisia, joiden kanssa voi ottaa asian puheeksi, Santonen sanoo.