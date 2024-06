Valtteri Bottaksen nimi pyörinyt spekulaatioissa – F1-pomo asetti nyt vaatimuksen

Faminin ensisijainen tavoite ei ole kuitenkaan löytää Gaslylle "kaveria", vaan mies korostaa Sky Sportsille, että fokus on tulevan Alpine-kuljettajan "ammattimaisuudessa".

– Ei (kuskien välisellä) suhteella ole väliä. Ammattimaisuudella on. Tarvitsemme ammattimaisia kuljettajia, Famin julisti Sky Sportsille Motorsport-sivuston mukaan.

– Heidän on tehtävä töitä yhdessä. Se kuuluu hommaan, että pystyy tekemään tallitoverin kanssa töitä saadakseen tallista parhaan irti, Famin lisäsi.

IMAGO/Michael Potts/ All Over Press

IMAGO/Michael Potts/ All Over Press

Faminin mukaan ehdolla kuskipaikalle on muun muassa australialaisnuorukainen Jack Doohan, joka on tallin reservikuljettaja. Spekulaatioissa on pyöritelty Bottaksen ohella myös toista Sauber-kuljettajaa eli Guanyu Zhouta, kuten myös Mercedeksellä varamiehenä olevaa Mick Schumacheria.