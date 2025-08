Mercedes-tähdeltä rajua vihjailua Ferrarista – "Lähellä laitonta"

Mercedeksen tähtikuljettaja George Russell jakoi Unkarin GP:n jälkeen vihjailevia sanoja Ferrarin Charles Leclercistä.

Russell ajoi sunnuntaina Unkarissa kolmanneksi. Mercedes-kuski näytti pitkään jo jäävän palkintokoroketaistelun ulkopuolelle, mutta kisaa pitkään johtanut Ferrarin Charles Leclerc ajautui loppupuolella suurin vaikeuksiin ja valahti neljänneksi.

Russell ja Leclerc kävivät radalla kiivasta taistelua, mikä sai brittikuljettajan valittamaan tiimiradiossa. Russell syytti Leclerciä liikkumisesta jarrutuksen aikana.

Kisan jälkeen Russell otti Ferrarin ja Leclercin tähtäimeensä antamalla omat vihjailevat arvionsa siitä, miksi Leclercin vauhti romahti kisan loppua kohden.

– Näin, kuinka hidas hän oli, joten oletin, ettei kaikki ole kunnossa. Voimme vain kuvitella, että he ajattivat autoaan liian matalalla, ja he joutuivat nostamaan rengaspaineita viimeiselle stintille, koska he käyttivät moottoriasetusta, joka hidasti autoa suoran lopulla, Russell pohti Sky Sportsille.

Sky Sportsin toimittaja kertoi Russellille, että Leclerc kertoi omassa haastattelussaan vaikeuksien johtuneen auton rungon ongelmista. Russell reagoi tietoon skeptisesti.

– Ei hän aio kertoa, että hänen autonsa oli lähellä laitonta. Se on ainoa asia, mitä me voimme ajatella heidän kierrosaikojensa ja moottoriasetustensa perusteella, Russell latoo.