Valtion koulukodeissa tuskaillaan kallistuvia vuokria, jotka lisäävät painetta nostaa palveluhintoja entisestään.

Valtion koulukotien vuokrakulut olivat viime vuonna 2023 3,8 miljoonaa. Tänä vuonna ne ovat noin 4,3 miljoonaa. Kolmen vuoden päästä VKK:n vuokrat ovat jo liki 7 miljoonaa.

– Tulevien vuosien vuokrankehitys on hurja, toteaa toteaa viransijaisuutta koulukotien johdossa tekevä Kaisa Tammi MTV Uutisille.

– Itselleni tämä näyttää siltä, että pidemmän tähtäimen analyysia VKK:n toiminnasta ja sen tarpeesta ei ole tehty.

Nopeasti nousevat vuokrat johtavat paineeseen korottaa koulukotien hoitohintoja.

– Sosiaali- terveysministeriön kautta tulee vuosittain jonkin verran rahoitusta hintatukena, jolla hillitään juuri tätä nousupainetta. Tulevina vuosina tarvitaan entistä enemmän tuota tukea hintojen pitämiseksi kohtuullisina.

Palveluhinnat kasvussa

MTV Uutiset pyysi tietopyynnöllä koulukotien hinnastoja 2016- 2024. Lastensuojelun asiantuntijan mukaan koulukotien hinnat ovat nousseet jo nyt kohtuuttomasti.

– Hoitovuorokausihintojen nousu koulukodeissa vaikuttaa poikkeuksellisen suurelta verrattuna esimerkiksi Kuusikkokuntien kustannusvertailujen keskimääräisiin hintoihin, joita on saatavilla 2016-2021, toteaa Hyvinvointialueyhtiön Aila Puustinen-Korhonen.

Asiantuntijan mukaan suurta hintojen nousua ei selitä yleinen kustannustason nousu tai palkkakehitys.

– Vaativan osastohoidon hoitovuorokausihinta on kaksinkertaistunut, samoin perusopetuksen koulupäivämaksu 2016-202. Puitesopimusten puuttuminen ja kilpailutuksista pois jättäytyminen lienee mahdollistanut näin mittavat hinnankorotukset, sanoo asiantuntija.

Valtion koulukodit jättäytyi tarjouskilpailujen ulkopuolelle 2020-luvun alussa.

– Siksi ei ole jääty pois kilpailutuksista, etteikö toimintamme kestäisi tarkastelun, mutta se on saattanut jostakusta palvelunhankkijasta siltä ehkä vaikuttaa. Hyvinvointialueiden kanssa pitää parantaa dialogia ja koko kentällä parantaa dialogia, toteaa Tammi.

– Suurin syy hintojen nousuun on vuokrien kehitys. Korjaushankkeita on lähdetty tekemään ja ne ovat mittavia. Ne ovat kalliita rakennushankkeita. Maksamme kovaa vuokraa ja se on iso ongelma meille katettavaksi hoitopäivän hinnalla.

Johtaja: Nykyinen tilanne ei luo tasaveroisia edellytyksiä lapsille

Tammi esittää kuitenkin radikaalimpaa ratkaisua rahoituksen turvaamiseen.

– Koko koulukotien rahoitus tulisi ennen pitkää muuttaa valtion budjetista rahoitettavaksi. Paikkojen myymiseen, laskuttamiseen ynnä muuhun kuluu paljon voimavaroja ja valtakunnallisen, viimesijaisen valtiollisen palvelun laskuttaminen eri hyvinvointialueilta ei luo tasaveroisia edellytyksiä tällaista sijoitusta tarvitsevien lasten osalta, kertoo Tammi.

Puustinen-Korhonen kannattaa Tammen ehdotusta.