Lapin vanhuksille joululahjaksi vuokrien korotus 15 prosentilla – "Pääkaupunkiseudun tasoa, törkeää ja täysin kohtuutonta"

Lapin hyvinvointialueen ilmoitus korottaa vanhusten palveluasumisyksikön vuokria Posiolla peräti 15 prosentilla järkyttää asukkaita ja heidän omaisiaan. Hyvinvointialue ei pystynyt heti kertomaan, mihin poikkeuksellisen suuret korotukset perustuvat.

Palvelutalo Valkamassa Posiolla asuvan naisen tytär Seija Pekkala kertoo olevansa täysin pöyristynyt hyvinvointialueen suunnitelmista.

– Korotus on törkeä ja täysin kohtuuton, kun ottaa vielä huomioon kohteen sijainnin ja vallitsevat olosuhteet talossa. Äidin vuokraan on suunniteltu 15 prosentin korotus. Uusi vuokra on 712 euroa kuukaudessa ja korotus 93 euroa kuukaudessa, Pekkala kauhistelee.

Asukkailla hätä selviytymisestä

Pekkalan 90-vuotiaan äidin huoneisto on 42 neliön kaksio. Samassa talossa asuvan 96-vuotiaan miehen uusi vuokra samankokoisesta asunnosta on 719 euroa ja korotus 94 euroa kuukaudessa. Hyvinvointialue aikoo periä asunnoista vuokraa 16,87 euroa neliöltä.

– Sehän on pääkaupunkiseudun tasoa, Pekkala hämmästelee.

MTV Uutisten palvelutalon asukkailta saamien tietojen mukaan korotuskirjeet ovat aiheuttaneet ikäihmisissä suurta huolta, paniikkia ja apatiaa.

– Täällä on moni sanonut, että tonnin eläkkeellä ei pysty uusia vuokria maksamaan. Kun pieni vuokrankorotus tuli jokunen vuosi sitten, niin jo silloin muutama asukas joutui muuttamaan pois, Valkamassa pitkään asunut mies suree.

Tympeä joululahja

Lapin hyvinvointialue ilmoitti korotuksista juuri ennen joulunpyhiä. Korotuskirjeet tulivat vanhuksille joulukorttien lomassa. Osa sai tiedon väliviikolla ennen vuodenvaihdetta. Osa omaisista ei ole uskaltanut vielä edes kertoa asiasta vanhuksille.

– Todella huono ajoitus ja pilasi joulutunnelman. Ala-arvoista toimintaa hyvinvointialueelta meitä ikäihmisiä kohtaan, Valkaman asukas tuhahtaa.

Heti vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialue joutui omaisten ankaran kritiikin kohteeksi ja alkoi selvittää korotuksia. MTV Uutisten kysyessä korotusten perusteita valmiita vastauksia ei ollut. Korotuspäätös on MTV Uutisten tietojen mukaan tehty hyvinvointialueen toimitilahallinnossa.

– Olemme kutsuneet viranhaltijoiden palaverin koolle loppiaisen jälkeen tiistaina selvittämään tätä asiaa, kertoo hallintojohtaja Harri Tiuraniemi.

Katetta ei saa periä

Kysymys on ara-kohteesta, valtion tukemasta asuntorakentamisesta. Posion kunta rakensi palvelutalo Valkaman noin 15 vuotta sitten, ja sote-uudistuksessa talon vuokraaminen asukkaille siirtyi hyvinvointialueen tehtäväksi.

– Ara-kohteissa vuokrilla ei saa tehdä voittoa, vaan vuokrien on perustuttava todellisiin kustannuksiin. Nyt pitää selvittää onko aiempi vuokrataso ollut oikea, Tiuraniemi pohti tuoreeltaan MTV Uutisten haastattelussa.

Hyvinvointialue uhkaa luopua palvelutalosta

Posion kunnan tekninen johtaja Taneli Mertaniemi muistelee, että Posion kunta on korottanut vuokria viimeksi vuosikymmenen vaihteessa. Valkama siirtyi hyvinvointialueelle vuonna 2023. Kunta on perinyt asukkailta vuokraa aiemmin omakustannustasolla.

– Meillä on hyvinvointialueen kanssa neuvottelu Valkaman tilanteesta muutenkin tammikuun lopulla. Hyvinvointialue on ilmoittanut, että se ei halua jatkaa kohteen vuokraamista, koska heidän mukaansa kyse on normaalista vuokra-asuntotoiminnasta. Meidän mielestä asukkaat kuitenkin tarvitsevat asumisen tueksi erilaisia palveluja, ja ilman niitä monikaan ei pystyisi talossa edes asumaan, Mertaniemi huomauttaa.

Kunta perustelee palveluasumisen luonnetta myös sillä, että se ei voi edes valita asukkaita, vaan valinnat tapahtuvat viranomaisten kautta sosiaalisen asumisen perusteilla.

Valtaosa Valkaman asukkaista on hyvin pienillä eläkkeillä eläviä vähävaraisia ikäihmisiä. MTV Uutisten tietojen mukaan korotukset merkitsevät monelle asukkaalle suuria vaikeuksia selvitä maksuista.

Katso myös uutisjuttumme lokakuulta 2024: Tämä on vanhushoivan tulevaisuus

8:08

Tarkastuksissa löytynyt yli- ja alijäämiä

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Aran ylitarkastaja Aleksi Määttänen muistuttaa, että valtion tuella rakennetuissa kohteissa tuet menevät nimenomaan asukkaan hyödyksi, koska vuokrilla ei saa syntyä toimintakatetta.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys sidotaan yleensä elinkustannusindeksiin. Aravalainalla tai pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitetuissa ara-kohteissa näin ei voi menetellä. Vuokralaisilta saa periä vuokraa enintään sen verran, että vuokrat kattavat asunnon ja asumiseen liittyvien tilojen hoito- ja rahoitusmenot.

– Ara-kohteissa pitäisi ennakolta varautua kustannusten nousuun, ettei tule näin suuria kertakorotuksia. Jos kustannuksista syntyy yli- tai alijäämää, ne pitäisi tietenkin huomioida vuokrissa. Olemme havainneet tarkastuksissa alijäämiä, Määttänen kertoo.

Ara-kohteissa ollut epäselvyyksiä

Omakustannusvuokra pitää ohjeistuksen mukaan määrittää vuosittain. Sen pohjaksi omistajan on tehtävä talousarvio, jossa tulot vastaavat vuotuisia menoja.

– Tätä kutsutaan vuokranmäärityslaskelmaksi. Monelta toimijalta vuokranmäärityslaskelmasta puuttui jälkilaskelman osoittama edellisten tilikausien yli- tai alijäämä, Aran verkkosivulla kerrotaan.

Määttänen kertoo, että soteuudistuksen jälkeen heille on tullut paljon kyselyjä erilaisten ara-kohteiden vuokrista ja talouden pidosta.

– Olemme kouluttaneet hyvinvointialueita näissä asioissa.

Jos epäselvyyksiä todetaan, Ara voi ottaa kohteita valvontaan ja tehdä tarkastuksia.

– Myös sanktioita voidaan määrätä kohteen omistajille.

Lapin hyvinvointialueen Posiolla sijaitseva Valkama ei ole tarkastustoiminnan kohteena vielä.