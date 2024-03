Valtiolla saamatta miljoonia euroja Wincapitassa huijattua rahaa: Päähuijari asuu nimensä vaihtaneena Pirkanmaalla

Oikeusrekisterikeskuksen toimittamien tietojen mukaan Wincapita-vyyhdissä on tuomittu kaikkiaan noin 63,9 miljoonaa euroa rikoshyötyä valtiolle menetettäväksi. Tästä rikoshyödystä oli viime vuoden loppuun mennessä saatu perittyä noin 36,9 miljoonaa euroa eli hieman yli puolet. Näin ollen 27 miljoonaa euroa on yhä perimättä.

Erityisasiantuntija Jaakko Haaparanta Oikeusrekisterikeskuksesta kertoo, että perimättä olevasta 27 miljoonasta noin 4,5 miljoonaa euroa on rahaa, joka on jo vanhentunut tai vanhentumassa tänä vuonna.

Korkein oikeus vahvisti helmikuussa 2014 päätekijänä tuomitun Hannu Kailajärven rahankeräysrikostuomion, ja hänen tuomionsa törkeästä petoksesta tuli lainvoimaiseksi jo vuonna 2013. Tämä tarkoittaa, että Kailajärven valtiolle pulitettavaksi määrätty Wincapita-rikoshyöty on jo vanhentunut.

Huijaushyötyä karhuttu 626 ihmiseltä

Wincapitan perustajana ja päätekijänä tuomittiin nyttemmin jo nimensä muuttanut Kailajärvi, mutta yhteensä 626 ihmistä on kokonaisuudessa tuomittu maksamaan rikoshyöty takaisin valtiolle. Kaikkiaan kymmenkunta ihmistä on tuomittu rikoksesta. Osalta perintä yhä jatkuu, koska lainvoimaisesta tuomiosta on alle kymmenen vuotta.