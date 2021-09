Valtio saa vuosittain kymmeniä miljoonia euroja perintöä – tästä syystä testamentti kannattaa tehdä

Esimerkiksi tämän vuoden elokuun loppuun mennessä valtiolle on tullut jo 26,6 miljoonan euron edestä omaisuutta henkilöiltä, jotka eivät olet tehneet testamenttia eikä perillisiä ole. Kyseessä on siis eri asia, kuin omaisuuden testamenttaaminen valtiolle, joka on hyvin harvinaista.