Valtavat maastopalot piinaavat Kaliforniaa – sadattuhannet joutuneet jättämään kotinsa, sähköt katkeavat 1,5 miljoonalta kotitaloudelta

Tänään alueelle on luvassa laajoja sähkökatkoja, joiden on arvioitu vaikuttavan 1,5 miljoonaan kotitalouteen. Aiemmin sähköt katkaistiin tilapäisesti yli 2,4 miljoonalta ihmiseltä, kertoo uutiskanava CNBC.

Tunnetut julkisuudenhenkilöt joutuneet evakuoitumaan

Kalifornian kuvernööri on julistanut osavaltioon hätätilan.

Sonomassa niin sanotun Kincade-tulipalon vuoksi yli 180 000 henkilöä on kehotettu jättämään kotinsa, kun taas Gettyssä on evakuoitu noin 10 000 kotitaloutta. Evakuoitujen joukossa on myös tunnettuja julkisuudenhenkilöitä, kuten poliitikko Arnold Schwarzengger ja koripalloilija LeBron James.