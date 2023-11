Auringon pinnalla valtavia muodostelmia – Maa tulilinjalla

Space.com uutisoi, että Maa on purkautuvien muodostelmien tulilinjalla, ja lähipäivät saattavat tämän seurauksena olla mielenkiintoisia.

Auringonpilkkujen on havaittu jo syösseen purkauksia ja uusia ennakoidaan muodostuvan. Tutkijoiden mukaan luvassa saattaa olla jopa voimakkaimman tason purkauksia.

Auringonpilkkujen esiintyminen on uusin merkki siitä, että lähitähtemme on nopeaa tahtia lähestymässä 11-vuotisen syklinsä maksimia, jolloin se on aktiivisimmillaan. Tutkijat ovat ennakoineet maksimin ajoittuvan ensi vuoteen.