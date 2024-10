Maahan iskenyt erittäin voimakas aurinkomyrsky: Revontulia voi nyt näkyä uskomattomissa paikoissa

Auringosta purkautui valtava määrä varautuneita hiukkasia tiistaina. Tiedesivusto Live Science kertoo, että purkaus on aiheuttanut G4-luokan geomagneettisen myrskyn, jonka uskotaan vaikuttavan ilmakehässä ainakin tämän päivän ajan. Myrsky saattaa häiritä sähköverkkojen toimintaa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että massapurkauksen saavuttua geomagneettisia myrskyjaksoja voi esiintyä useamman päivän ajan. Revontulten todennäköisyys on suuri parin seuraavan päivän ajan ja Suomessa todennäköisyys on erityisen suuri ensi yönä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä revontulten todennäköisyys on kohtalainen. Todennäköisyydet koskevat Suomen etelä- ja keskiosia, sillä Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.