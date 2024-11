Vältä virheet uimahallissa – "En ehkä menisi sille radalle"

Voiko uimaradalle mennä, jos siellä on jo joku?

– Totta kai voi. Uimahalli on kaikkia käyttäjiä varten. Kannattaa katsoa, millaisia uimareita siinä radalla on. Jos kaikki uivat kovaa vapaauintia, eikä itse osaa vapaauintia, niin en ehkä menisi sille radalle. Pitää muistaa, että uimavalvojat ovat uimahalleissa asiakkaita varten, eli jos on epävarma siitä, mille radalle voi mennä, niin heiltä voi kysyä.