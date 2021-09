Valta vaihtuu Norjassa: Työväenpuolue voittamassa suurkäräjävaalit, Jonas Gahr Størestä tulossa pääministeri

Norjan työväenpuolue on voittamassa suurkäräjävaalit. Kun äänistä on laskettu 99,7 prosenttia, Jonas Gahr Støren johtama työväenpuolue on saanut 26,4 prosenttia äänistä. Suurkäräjien 169 paikasta työväenpuolue on saamassa 48.