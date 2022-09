Magdalena Andersson pyytää eroa pääministerin tehtävästä – Ruotsin oikeistoblokki juhlii vaalivoittoa

Ennen kuin uusi hallitus on muodostettu, Andersson sanoo johtavansa siirtymäkauden hallitusta. Kun uusi hallitus on muodostettu, Andersson sanoo johtavansa sosiaalidemokraatteja oppositiossa.

Oikeistoblokille niukka enemmistö

Ruotsissa oikeistoblokki on saamassa valtiopäiville kolmen paikan enemmistön.

Kun lähes kaikkien äänestysalueiden äänet on laskettu, maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit ja liberaalit ovat saamassa 176 paikkaa.

Laskematta on enää 20 äänestysaluetta, kertovat vaaliviranomaiset Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan. Äänestysprosentti näissä valtiopäivävaaleissa on nyt 83,7 prosenttia, joten se on hieman noussut vaali-illasta. Viime vaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti Ruotsissa oli 87,2.