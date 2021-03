Valmiuslain pykäliä ei sovelleta Ahvenanmaalla, jossa on väkilukuun nähden Suomen pahin koronatilanne

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä valmiuslain käyttöönottoasetuksista. Valiokunta rajaa mietinnöissä Ahvenanmaan pois asetusten soveltamiselta, mutta ei edellytä muita muutoksia.

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan jo huomenna, joten niiden käsittelylle eduskunnan täysistunnossa tulee kiire.

– Kyllä, ne käsitellään huomenna. Meillä on huomenna näillä näkymin kaksi istuntoa, ja nämä käsitellään jälkimmäisessä, kertoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.

Väkilukuun nähden Ahvenanmaalla on pahin koronatilanne Suomen maakunnista. Ilmaantuvuusluku on 378, eli niin monta tartuntaa 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana. HUS-alueella lukema on 307,8.