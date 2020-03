Työvelvoite ei mennyt läpi perustuslakivaliokunnan syynissä – Suomi on poikkeusoloissa, hamstrausrajoitus jo käytössä

Hamstrausrajoitus jo voimassa

Rajoituksia on tulossa esimerkiksi siihen, ettei apteekeista saa hamstrattua lääkkeitä ja muita tarvikkeita. Tämä hamstrausrajoitus on hyväksytty kiireellisenä eli se on jo voimassa. Täysin kritiikittä tämä kohta ei valiokunnan käsittelyä läpäissyt.