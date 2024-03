Silja Kosonen lataa kultamitalitavoitteen – aikoo laittaa metrilukemat uusiksi

Kosonen oli läpi kesän itse varmuus, joten on hieman yllättävää, että nimen omaan sillä saralla on harjoituksissa tullut merkittävää parannusta.

– Harjoituksissa heitossa on ollut viimeisinä vuosina ehkä yksi hyvä heitto, mutta nyt se on kääntynyt niin, että on ehkä yksi huono heitto. Tekniikasta on saatu todella hyvä ja tasainen, ja siinä on varmuutta. Se on ainakin ihan lupaavaa, Kosonen kertoo harjoituksistaan.