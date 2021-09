Kemin Veitsiluodon viimeinen paperikone sammui tänään – tämä on irtisanottujen tilanne nyt

Monet irtisanotut löytäneet uusia töitä

Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen kertoo, että irtisanotuista noin puolet on löytänyt uutta työtä, koulutusta tai on eläköitynyt.

– Irtisanottuja on tuettu yhdessä Kemin kaupungin kanssa. On annettu esimerkiksi tukea yrittäjyyteen ja koulutukseen sekä työhönhakuvalmennusta.

"Kevään jälkeen on tapahtunut paljon"

– Tunne on hirveän surullinen. Toisaalta kevään jälkeen on tapahtunut paljon. Yksi merkittävin asia asiassa on se, että Stora Enso on pyrkinyt kehittämään tätä niin, ettei ole lopullinen muutos, vaan uuden alku, Ruotsalainen muotoilee.